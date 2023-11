Regione, savonese di nuovo a bocca asciutta: un genovese al posto dell’assessore Benveduti. Sfuma l’ipotesi Ripamonti

Regione. Dopo l’ufficialità delle dimissioni dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, nelle scorse settimane dalla provincia di Savona era arrivata la richiesta per la nomina un assessore savonese per garantire la rappresentanza del territorio, fino ad oggi senza assessori in giunta regionale e parlamentari a Roma.

Una richiesta che, tuttavia, sembra destinata a cadere nel vuoto. Ormai manca solo l’ufficialità, attesa per venerdì prossimo nel corso del consiglio nazionale della Lega, ma tutte le indiscrezioni lasciano presagire la nomina di un assessore genovese (Alessio Piana) al posto di Benveduti. Sfumerebbe così l’ipotesi ventilata nei giorni scorsi, secondo la quale l’ex senatore del Carroccio Paolo Ripamonti avrebbe avuto qualche chance di entrare nella giunta regionale.

Una scelta che sarebbe andata incontro anche alla richieste trasversali giunte da diversi rappresentanti del territorio provinciale, dal presidente degli industriali Angelo Berlangieri passando per il presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra e i sindacati, come il segretario savonese della Cgil Andrea Pasa, secondo il quale “dovrebbe essere normale che la provincia di Savona sia rappresentata”. Ma anche i rappresentanti politici savonesi di segno opposto alla Lega, come il consigliere regionale Roberto Arboscello, avevano commentato positivamente l’ipotesi di sostituzione dell’assessore Benveduti con Ripamonti: ““Seppur nella distanza politica che ci separa, ho sempre apprezzato l’impegno e la concretezza sui temi legati al nostro territorio. Ricordo l’impegno e la collaborazione avuta sul tema funivie ad esempio”, aveva commentato il consigliere dem.

La decisione finale, come anticipato dallo stesso segretario provinciale della Lega Sara Foscolo, spetta ovviamente ad Edoardo Rixi, ma a quanto pare il nome di Ripamonti è destinato a soccombere a favore di Piana, che potrebbe così diventare il prossimo assessore allo Sviluppo economico della Regione.