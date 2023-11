Calcio, Albenga sfiora la vittoria contro il Gozzano. Santi Cosenza: “Annullato un gol regolare. Forse iniziamo a dare fastidio”

Albenga. Quinto risultato utile consecutivo per gli ingauni contro il Gozzano, nonostante ci sia dell’amaro in bocca per la rete del vantaggio annullata nel finale di gara a Venneri. Un fuorigioco molto contestato dai bianconeri, che il presidente Santi Cosenza prova ad accettare pur non essendo assolutamente d’accordo con la decisione.

“L’arbitro è stato confuso, probabilmente condizionato dalle loro proteste – dichiara Cosenza -. Sono un po’ nervoso stranamente. Ci hanno annullato un gol al novantatreesimo, non ci hanno dato un rigore che c’era. Forse iniziamo a dare fastidio e c’è qualche comportamento non corretto nei confronti dei nostri giocatori”.

La salvezza, comunque, è un obiettivo che l’Albenga sta raggiungendo di domenica in domenica: “Non vogliamo più nasconderci e raccontare barzellette: puntiamo a qualcosa in più. Settimana scorsa abbiamo assaggiato il primo posto, adesso vogliamo continuare a divertirci così come stiamo facendo”.

