Serie D, vittoria sfumata al novantesimo per l’Albenga: contro il Gozzano arriva un pareggio

ALBENGA 1 (5’ Likaxhiu) VS GOZZANO 1 (31’ Pereira)



94’ Termina qua il match, pareggio tra Albenga e Gozzano.

91’ Scoppia il Riva per il gol di Venneri ma l’arbitro alza la mano, gol annullato per fuorigioco. Altre proteste dalla panchina ingauna e da parte di tutto lo stadio.

90’ Albenga vicinissima al gol, gran riflesso di Vagge che dà per terra devia in corner il tiro di Barranco. Assegnati 4 minuti di recupero.

89’ Ultimo cambio per il Gozzano: fuori Pereira per Piraccini.

85’ Cambio per il Gozzano: fuori Infantino per Ferrari.

80’ Ammonito Gemelli per un fallo a centrocampo. Proteste da parte di tutta la squadra e panchina ingauna: Barranco è caduto in area, tutta la squadra di casa chiede a gran voce il rigore.

78’ Altro cambio per gli ospiti: fuori Capellupo per Gemelli.

71’ Cambio per il Gozzano: fuori Lettieri per Montalbano.

70’ Venneri a terra dopo una manata ricevuta da Pereira non ravvisata dal direttore di gara. Azione che comunque continua, il contropiede ingauno viene fermato solamente dal passaggio sbagliato di Esposito verso Likaxhiu.

66’ Ammonito Capellupo per un fallo a centrocampo.

64’ Albenga vicina al raddoppio. Barranco pulisce un pallone sporco e mette in mezzo per Esposito che colpisce a porta mezza vuota. Bravo il difensore ospite a metterci il corpo.

62’ Punizione dal limite per il Gozzano, nessun pericolo però per la difesa ingauna.

55’ Doppio cambio adoperato da Fossati: entrano Anselmo e Castiglione, escono Paglia e Nesci.

50’ Albenga che sembra essere entrata con uno spirito diverso, adesso è il Gozzano a subire i pressing avversari.

45’ Si riprende, palla per gli ospiti.

Secondo tempo

46’ Termina qua il primo tempo, partita di grande equilibrio con l’Albenga in difficoltà in diversi frangenti come anche il Gozzano, probabilmente meglio gli ospiti.

45’ Assegnato un minuto di recupero.

38’ Jebbar si divora il gol del vantaggio. Bravissimo Nesci a recuperare palla a centrocampo, allarga per Likaxhiu che crossa dentro. Esposito spizza di testa cercando probabilmente la porta, ma la deviazione si trasforma in un passaggio per Jebbar che si trova a tu per tu con Vagge. Colpo sul primo palo che si spegna sulla linea di fondo.

35’ Nesci abbatte Bianchi sulla fascia, Niccolai gli mostra il giallo. Punizione dal limite per il Gozzano.

31’ Errore di Boloca che atterra in area Pereira. Sul rigore, è proprio il numero 9 a presentarsi sul dischetto e a pareggiare i conti. Facchetti aveva battezzato l’angolo giusto, ma il tiro è troppo forte e preciso per riuscire quantomeno a deviarlo.

26’ Esposito prova il tiro da fuori area, palla decisamente fuori dallo specchio.

23’ Paglia viene ammonito per un fallo su Bianchi, probabilmente non per l’entità del fallo ma per i continui contrasti spesi in mezzo al campo. Fossati abbastanza arrabbiato con il direttore di gara, prima del recupero di palla rossoblu c’era un possibile fallo per l’Albenga.

20’ Momento di studio adesso per entrambe le squadre che sembrano non voler farsi male, ma il Gozzano deve recuperare il gol preso.

16’ Bianchi scatta sulla fascia e si accentra in area, potrebbe cercare un compagno in centro ma vede solo la porta e scarica sul primo palo: palla alta e brivido per i tifosi ingauni.

13’ Pereira brucia in velocità Venneri ma Facchetti si immola in un intervento basso e sgomina una possibile azione da gol.

5’ É già arrivato il vantaggio dell’Albenga con Likaxhiu! Lo schema da calcio d’angolo ha funzionato alla perfezione, cross perfetto fuori area raccolto dal centrocampista ingauno, stop e tiro violento dal limite che Vagge nemmeno riesce a vedere. 1 a 0 Albenga.

3’ Dalmasso rimane a terra dopo un scontro di gioco. Intervenuti i medici di squadra, ma sembra che possa continuare la gara.

1’ Si comincia con qualche minuto di ritardo. Prima del fischio d’inizio c’è stato un minuto di applauso per ricordare la memoria di Giulia Cecchettin e dire ancora una volta un grosso no alla violenza contro le donne.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 22 Facchetti, 4 Boloca, 23 Venneri, 37 Masetti, 20 Jebbar, 48 Berretta, 15 Paglia, 29 Likaxhiu, 55 Nesci, 9 Barranco, 10 Esposito. A disposizione di mister Fossati ci sono: 82 Romano, 7 Colantonio, 8 Castiglione, 14 Mariani, 19 Bonanni, 24 Di Stefano, 31 Policano, 77 Anselmo, 80 Quintero.

Gozzano: 22 Vagge, 2 Di Giovanni, 6 Cento, 8 Pennati, 9 Pereira, 17 Capellupo, 24 Ferrari, 27 Bianchi, 30 Infantino, 33 Dalmasso, 34 Lettieri. A disposizione di mister Schettino ci sono: 1 Del Duca, 3 Santi, 4 Gemelli, 10 Piraccini, 15 Kolpchkov, 18 Di Paola, 20 Marcaletti, 25 Ferrari, 28 Montalbano.

Arbitro dell’incontro il signor Alessandro Niccolai della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Letizia Quartararo della sezione di Firenze e Simone Pellegrini della sezione di Prato.

Albenga. Buongiorno a tutti cari lettori e bentornati per la webcronaca LIVE, minuto per minuto, di Albenga vs Gozzano. Gli ingauni tornano vittoriosi al Riva dopo la gara esterna contro il Pinerolo, vinta 2 a 0. Oltre a questo, è arrivato anche un altro traguardo importante: grazie alla sconfitta dell’Alcione Milano, la squadra di Fossati si trova quindi prima in classifica a parimerito con appunto la squadra del milanese e il Chisola, tutte e tre a 28 punti. Guardando la classifica potrebbe essere un match più che abbordabile per i bianconeri, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e sottovalutare l’avversario, soprattutto per una neopromossa, potrebbe costare caro. Il Gozzano è in cerca di continuità dopo la vittoria casalinga contro il Borgosesia, chissà se oggi riuscirà a replicarsi contro quella che sembra la più grande rivelazione del campionato di Serie D.