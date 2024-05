Albenga, quattro giorni di studi a Palazzo Oddo: un simposio sulle intelligenze artificiali

Albenga. L’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio Bfi- Ilfiap , per il suo quindicesimo di fondazione si regala ed è orgogliosa di offrire un Simposio ad alto livello e di taglio divulgativo sulla questione urgente dei sistemi di automazione del calcolo sempre più potenti e invasivi, detti A.I. Intelligenze artificiali. Il presidente dell’Associazione prof. Tavaroli afferma: “È assolutamente importante per tutti i cittadini capirci qualcosa subito, questa volta, per non fare gli errori del passato con i pc e la svolta digitale, tra esitazioni, rifiuti a priori, fraintendimenti, per poi farsene travolgere in modo acritico.

Queste nuove tecnologie che sono già penetrate da anni nelle nostre esistenze, stanno subendo e vivranno una accelerazione senza precedenti. Non sono sufficienti gli allarmi, inutili le resistenze o restrizioni imposte dall’alto se per cittadini ignari: occorre capire la sfida e comprenderne i rischi e le nuove opportunità, immaginare insieme come potrebbe cambiare in meglio la nostra vita e cercare di afferrarne le opportunità. Ecco il nostro simposio ad alto livello, ma di taglio divulgativo e assolutamente gratuito.

” Eminenti i relatori a disposizione del dibattito. A cominciare da Matteo Santoro, Amministratore Unico della Camelot di Genova, Azienda specializzata che ha una vasta esperienza di lavoro accanto alle pubbliche amministrazioni, per finire con lo specialista di sicurezza dei sistemi digitali e intelligence industriale, Giuliano Tavaroli. Se il responsabile della commissione Onu per le A.I. è padre Benanti, francescano, se il papa si recherà al G7 per dire la sua in merito, se a Torino si svolge un Convegno sul tema “Teologia e A.I.”, ecco ad Albenga il prof. Don Corini, insigne biblista e docente di Teologia che dialogherà con lo scrittore, storico e giornalista Giorgio Boatti, coordinatore del Simposio. Per docenti e allievi saranno presenti professori e dottori ricercatori del laboratorio RICE dell’Università di Genova.

Il Simposio avrà luogo presso l’Auditorium San Carlo del Palazzo Oddo, casa della Cultura di Albenga, in via Roma 70, da domenica 12 maggio, ore 18, per ulteriori tre serate alle 21.00, fino a mercoledì 15, quando il presidente mondiale della FIAP “The International Federation of Photographic Art” concluderà affrontando il tema “A.I e Fotografia.”, non meno importante e decisivo per le sorti dell’informazione e della nostra libertà.