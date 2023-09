Savona, pubblicato un nuovo bando per il direttore dei musei civici

Savona. Il Comune di Savona ha pubblicato un nuovo bando per il ruolo di direttore dei musei civici. Il posto è vacante ormai dal 2018 con il pensionamento dell’ex direttrice Eliana Mattiauda.

Poi il concorso dell’anno scorso era stato vinto da Laura Barbantini. La commissione le ha assegnato un punteggio totale di 85 (25 per il curriculum e 60 per il colloquio); il secondo candidato (Barbara Viale) è arrivata a 75 (17 curriculum e 58 colloquio), infine Massimiliano Caldera a 73 (rispettivamente 31 e 42).

Poi la procedura di mobilità era stata annullata in autotutela. I motivi per cui la giunta ha percorso questa strada sono due. “La procedura di mobilità, scelta inizialmente per accelerare il percorso selettivo, ha visto un limitato numero candidati, ulteriormente ridotto dal fatto che la prima in graduatoria non ha avuto il nulla osta dell’ente per il quale lavora – aveva spiegato il sindaco -. Noi crediamo che, vista la rilevanza della procedura che ci dovrà accompagnare nel processo di costiuzione del Polo Museale, sia necessario ampliare il numero potenziale di candidati“.