Savona, venerdì 3 maggio il vescovo guiderà l’ultimo incontro della “Scuola della Parola”

Savona. Sarà un fine settimana denso di impegni per il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino. Venerdì 3 maggio pomeriggio alle 16.30 nella cattedrale Nostra Signora Assunta incontrerà i cresimandi delle parrocchie San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, e Santa Maria della Neve, alle Fornaci.

Alla sera dalle ore 21 alle 22 guiderà l’ultimo incontro della “Scuola della Parola” in programma nella Chiesa Maria Ausiliatrice (ex Salesiani), in via san Giovanni Bosco. Il cammino di preghiera e ascolto della Sacra Scrittura sul tema “La Chiesa come fraternità eucaristica – Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me” si concluderà il 18 maggio nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la Veglia di Pentecoste.

Domenica 5 maggio alle 10 amministrerà il sacramento della confermazione ai ragazzi della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo, nella frazione Ellera di Albisola Superiore, di cui è parroco don Giuseppe Pometto.