Rigassificatore, i sindaci del Golfo dell’Isola: “Troppe criticità non barattabili con alcuna compensazione”

Provincia. “Durante gli incontri con la Regione e con l’associazione Uniti per la salute e i conseguenti approfondimenti sono emerse numerose criticità (ambientali, di sicurezza e sulla salute dei cittadini) che non sono barattatili con alcuna compensazione”. Lo fanno sapere, in una nota, i sindaci dei Comuni del Golfo dell’Isola di Bergeggi.

“Inoltre, la concomitanza del rigassificatore con il progetto di deposito costiero di GNL nel porto di Bergeggi-Vado, entrambi a rischio di incidente rilevante e vicini, impone una ulteriore attenzione alla sicurezza. La somma dei due rischi infatti, e gli impatti degli incidenti di un impianto sull’altro non sono mai stati valutati in nessuna sede (nazionale, regionale e locale)”, spiegano.

“Ora ci sono le condizioni per poter fare una assemblea pubblica per informare i cittadini del Golfo e raccogliere le loro osservazioni e dubbi.

Sarà presente l’ing. Stevanin consulente del Comune di Quiliano, esperto di valutazioni di impatto ambientale e conoscitore del territorio per aver trattato già la questione di Tirreno Power al fianco dei Comuni di Quiliano e Vado e dell’associazione Uniti per la salute. L’assemblea pubblica si terrà giovedì 14 Settembre alle ore 21 presso la Sala Palace di Spotorno e sarà trasmessa in streaming sul profilo youtube del Comune di Spotorno. Aspettando una grande affluenza, la diretta dell’assemblea sarà trasmessa anche nelle sale Consiliari dei municipi di Noli e Spotorno. All’iniziativa saranno presenti isSindaci dei Comuni interessati e tutta la popolazione è invitata a partecipare”, concludono.