Rigassificatore, a Savona giovedì 14 settembre consiglio comunale monotematico

Savona. Come deciso all’unanimità durante la riunione capigruppo, il 14 settembre alle 15 a Savona si terrà il consiglio comunale monotematico sul rigassificatore. Lo ha comunicato in una nota il presidente del consiglio comunale Franco Lirosi.

La nave rigassificatrice sarà spostata dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure).

La seduta sarà straordinaria ma non aperta a soggetti esterni e il pubblico potrà assistere dai consueti spazi in Sala Consiglio e, stante la prevedibile affluenza, anche dalla Sala Rossa, munita di apposito schermo. Come sempre, ci saraà la diretta streaming.

La prossima settimana si riunirà anche una commissione consiliare nella quale saranno invitati il commissario straordinario Giovanni Toti e i tecnici di Snam per la spiegazione del progetto.

La stessa iniziativa anche a Bergeggi dove la maggioranza ha espresso chiaramente la propria contrarietà. A Spotorno invece è stato organizzato un incontro pubblico con i Comuni del Golfo dell’Isola. Sempre più ampio il fronte del No: domenica pomeriggio è in programma una “catena umana” in spiaggia da Savona a Spotorno per protestare con l’impianto.