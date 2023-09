Laigueglia. La politica savonese si é letteralmente fermata oggi, 11 settembre, giorno in cui Laigueglia ha proclamato il lutto cittadino e celebrato i funerali di Silvano Montaldo.

Si sono svolti nella chiesa di San Matteo, gremita da centinaia di persone: in prima fila amici e parenti, ma anche decine di autorità militari, religiose e civili. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, la maggioranza dei sindaci del savonese, tra cui quello di Savona Marco Russo e l’ex primo cittadino della Città della Torretta e sua amica personale Ilaria Caprioglio, autrice di una commovente lettera in suo ricordo, e il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Il Signore ha richiamato al cielo Silvano e noi siamo qui a ringraziare Dio per avercelo mandato, – ha esordito il parroco, don Danilo nell’omelia. – Ci stringiamo intorno a lui e ai suoi cari per dimostrargli la nostra stima, piena di affetto e gratitudine. La gradita presenza di tante istituzioni conferma e avvalora tutto questo. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare”.

“Qualsiasi parola umana, seppur sincera, – ha proseguito, – é poca cosa di fronte alla morte, soprattutto quando arriva all’improvviso. Genera incredulità, il tumulto dei sentimenti e i perché, incalzanti, ci fanno toccare in maniera brutale la fragilità della condizione umana. Ma proprio in questa esperienza, che tocca tutti, si intravede un filo di luce. E tanto più siamo deboli ed esposti, tanto più sentiamo che i legami umani sono necessari, sono i vincoli che ci unisco gli uni agli altri”.

“La nostra bella chiesa oggi é ricca di amore e di dolore, nella preghiera. Gesù mostra che di Dio ci possiamo fidare, anche se le vicende umane non sono sempre chiare. La fede non dissipa tutte le tenebre, ma illumina il cammino, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Pensando all’amico Silvano ho ricordato queste parole: ‘la maturità è la capacità di amare e di lavorare’. La capacità di amare é accettare se stessi e gli altri con il proprio modo di essere di essere, pregi e difetti, é la capacità di accettare la propria limitatezza. Si vive una volta sola e la vita é il risultato di una serie di scelte che ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi”, ha aggiunto ancora.

“Silvano sapeva ascoltare e custodire. Ed ha saputo esprimere la sua creatività per risolvere problemi e raggiungere obiettivi. Si é impegnati con costanza, perseveranza e autodisciplina per realizzare progetti di assoluto valore. Silvano era libero e coraggioso e non si poteva non volergli bene. I suoi occhi, miti e limpidi, ora sono davanti alla luce. Grazie amico”, ha concluso don Danilo.

Il ricordo del sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi: “Sei stato un sindaco e amministratore sempre aperto a tutti e disponibile. Ma per noi di Laigueglia sei stato semplicemente Silvano, una persona che ha fatto della sua modestia un punto di forza. Hai amato il paese e Laigueglia ti ha amato a sua volta, come dimostra oggi la folla presente in chiesa. Ci mancherai tanto Silvano. Da oggi siamo tutti più soli. Buon viaggio, caro amico”.

Seguito da quello del presidente Olivieri: “Uomo, professionista e amministratore serio e preparato. Silvano, l’equilibrio ti ha contraddistinto e sei stato un esempio in tal senso per tutti gli amministratori. Ciao Silvano, grazie di tutto”.

In lacrime Claudio Scajola: “Amico da sempre e in tutti i tempi, belli e brutti. Non eravamo d’accordo così: tante volte ne abbiamo parlato, sei andato via troppo presto, toccava prima a me. Silvano aveva ancora tante cose da fare, tanti dossier del Ponente savonese su cui lavorare. Di lui ricordiamo tutti il suo impegno pubblico nei luoghi più e meno importanti: é stato accanto a Ilaria (Caprioglio) a Savona, si é speso tanto per Laigueglia. É stato consulente di tutti gli amministratori locali, ma anche di persone comuni. Di lui non si può dimenticare l’eleganza nei rapporti, il suo modo di fare professionale, impegnato e deciso: ci ha insegnato che bisogna studiare per sapere, e quando si sa bisogna mettere le proprie conoscenze a disposizione degli altri. Lo stile e il garbo lo contraddistinguevano, sia nella vita privata che in quella pubblica. Un esempio per tutti. Sono certo, Silvano, che ci rincontreremo”.

Montaldo è scomparso lo scorso 8 settembre, all’età di 66 anni, a causa di un malore improvviso, sopraggiunto mentre si trovava nella sua abitazione, a Laigueglia.

Noto commercialista, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali. È stato per due volte sindaco di Laigueglia (nel 1995 e nel 1999), poi consigliere di minoranza dal 2004 al 2008. Vicepresidente della Provincia di Savona dal 2011 al 2014, nel 2016 è stato chiamato come assessore al Bilancio a salvare dal dissesto finanziario il Comune di Savona, raggiungendo l’obiettivo grazie a un piano di riequilibrio decennale.

Attualmente era assessore esterno con deleghe al bilancio, tributi, società partecipate, ciclo delle acque e dei rifiuti proprio a Laigueglia.

E tantissimi, nei giorni scorsi, sono stati i messaggi della politica, e non solo, in ricordo di una figura che ha attraversato diverse generazioni da ponente a levante, unendo tutti nel suo ricordo.