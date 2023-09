Il ricordo di Silvano Montaldo dell’ex sindaco Mauro G. Zunino: “Ha preferito la sua terra ad ambizioni nazionali”

Albenga. “Se perdi un amico, perdi un tesoro: se una collettività perde un uomo come Silvano Montaldo molti di noi riflettono su cosa è stato questo personaggio del quale un avvocato ingauno definisce, tra le molteplici prerogative, uno degli aspetti: avesse voluto, avrebbe potuto accedere a pieno titolo ad incarichi amministrativi politici nazionali, ma ha preferito la sua terra e un basso profilo personale di forte caratterizzazione”.

Sono le parole dell’ex sindaco Mauro G. Zunino che vuole ricordare la figura di Silvano Montaldo, che si è spento all’età di 66 anni a seguito di un improvviso e fatale malore.

“Non esiste sfaccettatura del mio percorso di vita negli ultimi trent’anni nei quali non lo abbia avuto come punto di riferimento disinteressato. La saggezza, la passione nell’operare, la rettitudine, la disponibilità sono solo alcune delle caratteristiche dell’uomo”.

“Ci siamo trovati a fianco nell’operare per l’aeroporto, nell’editoria, nella parte di vita che ho dedicato alla “polis”, ne ho condiviso idee ed ideologie; mediatore considerevole, riusciva o portare in equilibrio situazioni diametralmente opposte con sorriso, serenità e quando occorreva polso” aggiunge ancora Zunino.

“Per quanto mi riguarda, rammento il pervicace tentativo di mediazione “interna” alla formazione politica in cui militava, verso la fine prematura del mio mandato come sindaco, per evitare la caduta di un’amministrazione per la quale anch’egli aveva lavorato, con ottimi risultati: cercava un equilibrio, un compromesso, un assestamento per me, estraneo alle logiche di partito, inaccettabile, giustamente, come tempo dopo mi riconobbe; orbene, il mancato traguardo lo aveva amareggiato seppur senza farmi poi mancare il suo appoggio, accresciuto maggiormente dopo il mio periodo di amministratore pubblico”.

“La sua scomparsa mi fa riflettere: sono sempre pieno di entusiasmo ad una età nella quale molti hanno già tirato i “remi in barca” mentre accolgo ancora sfide sul lavoro, sulla passione aeronautica, così come per lui non mancavano mai gli stimoli professionali e amministrativi”.

“Ritenevo che questa “adrenalina” bastasse a farci raggiungere età ben più avanzate. Non è così ma non è certo motivo per cedere, anzi, anche in rispetto della sua persona continuerò per le varie strade percorse spesso con lui a fianco, ma ne sentiro’ profondamente l’assenza”.

“Buon volo Silvano…” conclude l’ex sindaco nel suo ricordo.