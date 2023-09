Coppa Italia, Bper Rari Nantes Savona vittoriosa sul Trieste e già qualificata

Camogli. Seconda giornata della prima fase della Coppa Italia maschile 2023/2024 e il girone A ha già la sua prima qualificata: è la Bper Rari Nantes Savona che ha vinto anche il terzo incontro disputato.

I biancorossi, conquistando 9 punti, si sono garantiti un posto nella final eight, che si disputerà dal 12 al 14 aprile in sede da definire. Il terzo successo è arrivato ai danni del quotato Trieste con un netto 14 a 8, frutto di un’eccellente prima metà di gara. Giunti al cambio campo sul più 6, nella seconda parte dell’incontro i savonesi hanno gestito il vantaggio. I giuliani restano così fermi a 6 punti.

Male le altre due liguri. La De Akker Team sale a quota 3 punti grazie al successo per 16-10 sui padroni di casa della Rari Nantes Camogli, ferma a 0 punti come l’Iren Genova Quinto.

Il girone A si chiuderà domani con i restanti quattro incontri, ultimo dei quali, alle 19,15, quello tra Rari Nantes Camogli e Bper Rari Nantes Savona.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 14-8

(Parziali: 5-1, 4-2, 3-2, 2-3)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano 3, Guidi 3, Durdic 1, Erdelyi 2, Da Rold, Cora. All. Angelini.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic 1, Valentino, Dasic 1, Liprandi, Razzi 2, Marziali 1, Bini 1, Mladossich 2, Caruso. All. Bettini.

Arbitri: L. Bianco e Colombo.

Note. Usciti per limite di falli Mladossich (T) nel terzo tempo, Bruni (S) e Valentino (T) nel quarto tempo. Espulso per proteste Bini (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 9 su 16 più 2 rigor1 di cui 1 realizzato, Trieste 4 su 13.