Bper Rari Nantes Savona, ancora un netto successo: 17-10 alla De Akker Team

Camogli. Seconda partita stagionale e seconda vittoria per la Bper Rari Nantes Savona, che è ad un passo dalla qualificazione alla final eight di Coppa Italia.

La formazione biancorossa ha sconfitto la De Akker Team Bologna, nella piscina Giuva Baldini di Camogli, nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone A dei preliminary round. Il risultato finale in favore della Rari è stato di 17 a 10.

Questo pomeriggio la squadra savonese affronterà alle 16,30 la Pallanuoto Trieste. L’orario è stato anticipato a causa delle avverse condizioni meteo. I giuliani hanno prevalso 16-5 sul Camogli e 14-10 sul Quinto, pertanto condividono coi biancorossi il primato nel girone a quota 6 punti.

Ultima giornata è in programma domani sera alle 19,15 quando i savonesi affronteranno i padroni di casa della Rari Nantes Camogli.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – De Akker Team 17-10

(Parziali: 3-1, 4-1, 5-3, 5-5)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev 1, Figlioli 4, Vavic 2, Rizzo 3, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

De Akker Team: Santini, Mengoli 1, Puccio 2, Marchetti, Agulma De Freitas 2, Grossi 1, Steven 3, Milakovic, Alfonso Pozo, Luongo, Cocchi, De Simon 1, Pederielli. All. Federico Mistrangelo.

Arbitri: Giuliana Nicolosi e Riccardo Carmignani. Giudice arbitro: Emanuele Costa.

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 su 11 più 2 rigori realizzati, De Akker Team 6 su 13. Usciti per tre falli: Guidi e De Simon nel quarto tempo.