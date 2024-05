Motoclub Fuoringiro, due successi nella seconda tappa dei trofei nazionali a Pomarance

Savona. Domenica 28 aprile a Pomarance, in provincia di Pisa, alla seconda tappa dei trofei nazionali Husqvarna-GasGas, il Motoclub Fuoringiro Savona si è nuovamente imposto con due belle vittorie.

L’albisolese Edorado Alcaras ha vinto nettamente la classe 250 2T GasGas, mentre la genovese Giorgia Dittamo non ha avuto rivali nella classe Femminile Husqvarna.

Una vittoria mancata di poco per Edoardo Molinari, secondo nella classe Super Iron Husqvarna.

A completare un’ottima giornata, conquistando tutti preziosissimi punti per il campionato, Michele Dittamo ottavo nella Veteran 4T Husqvarna, Gabriele Sartore ottavo nella Veteran GasGas, Carlo Penello ottavo nella Super Iron Husqvarna, Roberto Diotti quindicesimo nella classe 450 Husqvarna.

Contemporaneamente, a Caltanissetta, in Sicilia, si sono svolte la terza e la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluti-Coppa Italia, dove il giovanissimo pilota genovese Lorenzo Nicolò Moretti ha ottenuto due ottimi quinti posti che lo mantengono in corsa per il podio finale della classe Cadetti.

Prossimo appuntamento: domenica 5 maggio a Bastia d’Albenga per la seconda tappa del Campionato regionale Enduro Liguria 2024.