Rigassificatore: oggi pomeriggio Quiliano incontra Snam, stasera conferenza ai Serenella

Savona/Quiliano. Giornata di incontri, oggi, sul tema rigassificatore. Se da un lato infatti proseguono le trattative sui tavoli istituzionali per presentare e modificare il progetto, dall’altro il partito del “no” si sta facendo sempre più forte con iniziative per sensibilizzare la cittadinanza.

Sul fronte istituzionale, è previsto oggi pomeriggio un incontro tra Snam, Rina, struttura commissariale e il Comune di Quiliano: qui infatti, in zona Gagliardi, è previsto un impianto di regolazione della pressione del gas che ha scatenato la protesta dei residenti, prima con una raccolta di firme e poi con un incontro pubblico nel teatro di Valleggia al quale hanno partecipato quasi 400 persone. A irritare il sindaco Nicola Isetta è il fatto che commissario e Snam abbiano “depositato il progetto e avviato il procedimento amministrativo, almeno per la parte che interessa il comune di Quiliano (nuovo tracciato e nuove aree a servizio funzionali al metanodotto e al collegamento alla rete nazionale), senza una preventiva discussione e concertazione con l’amministrazione comunale”.

Secondo Isetta “è ‘impensabile realizzare una nuova condotta che passa in paese e un impianto di regolazione ai Gagliardi”. E proprio questo, presumibilmente, sarà il tema principale sul tavolo del vertice, che fa parte di un ciclo di incontri tra Snam e tutti i Comuni coinvolti: due giorni fa è toccato a quelli del Golfo dell’Isola.

Sul fronte delle proteste, invece, dopo la manifestazione di Vado Ligure (con 300 persone in piazza) e il già citato incontro di Quiliano, per questa sera alle 21 è prevista una conferenza a Savona, nel giardino dei Serenella alle Fornaci. Intitolato “Rigassificatore a Savona: le verità nascoste (a 2,9 km dalla costa)“, vedrà protagonisti il biologo marino Paolo Bernat, Marco Stevanin (ingegnere ambientale consulente del comune di Quiliano) e l’associazione Bagni Marini. Collegato da remoto ci sarà anche il fisico Francesco Cappello, attivista del Comitato Piombino; a moderare l’incontro il giornalista Nicola Stella.

Al dialogo “sono caldamente invitati gli amministratori comunali di Savona – scrivono sui social gli organizzatori – Speriamo che l’evento sia un’occasione per informarsi e capire insieme se vi possano essere soluzioni alternative”. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Fermiamo il mostro del gas davanti a Savona!“, nato apposta per combattere il progetto del rigassificatore.