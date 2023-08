Vado Ligure. “I cittadini di Vado Ligure non saranno meno combattivi di quelli di Piombino“. Questa frase, pronunciata da Franco Zunino di Arci, è stata seguita da un lungo applauso dei manifestanti presenti oggi pomeriggio in piazza a Vado davanti al palazzo comunale contro il posizionamento del rigassificatore dalla seconda metà del 2026 (per 17 anni) a soli 3 km dalle coste savonesi.

Il ritrovo alle 14.30 davanti al Comune di Vado Ligure, dove si sarebbe dovuto svolgere un incontro tecnico (la presenza del presidente e commissario Giovanni Toti, va specificato, non era prevista fin dall’inizio) per approfondire i dettagli del progetto. La decisione di spostare la sede ha scatenato le polemiche. Toti aveva spiegato che è “necessario un confronto in presenza per una corretta e completa esposizione de​l​ progetto”. Diverse le associazioni presenti oggi, Vivere Vado, Sinistra Italiana, i Verdi, Uniti per la Salute, Medicina Democratica, e circa 300 persone presenti.

Giovanni Daniele di Vivere Vado ha proseguito: “Riteniamo, anche simbolicamente, che qui (davanto al palazzo del Comune) i cittadini debbano far sentire la propria voce. Siamo stati tenuti fuori dalla porta nel momento in cui le decisioni sono state prese. L’urgenza è quella di evitare le discussioni, non di avere il gas. Il rigassificatore è a Piombino e funziona”.

Duro intervento del consigliere regionale Ferruccio Sansa: “Sempre e soltanto a Vado, posto che ha già subito negli ultimi anni. Non possiamo accettare che in alcuni quartieri si viva 5 anni di più”. Poi dopo aver citato Pieto Angela ha aggounto “In caso di incidente, seppur poco probabile, le conseguenze sarebbero peggiori di quelle di una bomba atomica“.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha scritto una lettera a Toti nella quale ha espresso preoccupazioni per la vicinanza dell’impianto alla costa e delle possibili ripercussioni sul comparto turistico savonese. Tra i primi cittadini più critici Nicola Isetta (Quiliano) che chiederà al commissario e a Snam di modificare il percorso del tracciato e, quindi, di non posizionare l’impianto di regolazione del gas nell’area agricola di Valleggia (è stata anche lanciata una petizione).

Il segretario della Cgil Andrea Pasa aggiunge: “La Cgil non può che essere contraria finchè Snam non viene a presentare dal punto di vista tecnico il progetto e l’investimento. Il metodo utilizzato da Toti è scorretto, non tiene conto degli enti locali e delle associazioni”.

