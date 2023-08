Rigassificatore, 400 persone all’incontro a Quiliano. Isetta: “Impensabile realizzare una condotta che passa in paese”

Quiliano. Circa 400 persone hanno riempito il Teatro Nuovo di Valleggia, dove questa sera si è tenuto un incontro sul rigassificatore. “Questo tema ci è piombato addosso, purtroppo devo concludere il mio mandato amministrativo affrontando la questione. Abbiamo appreso poi successivamente che il progetto è stato depositato il 26 giugno”, ha detto il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

Il progetto prevede una parte in mare (la nave rigassificatrice) e il gasdotto che passa da Quiliano per arrivare in Val Bormida. Proprio nel territorio di questo comune in zona Gagliardi è previsto un impianto di regolazione, che ha scatenato la polemica dei residenti (è stata avviata una raccolta firme). Il sindaco Nicola Idetta ha già espresso la sua contrarietà al tracciato e riferito che chiederà delle modifiche e, anche in questa occasione, la ribadisce: “E ‘impensabile realizzare una nuova condotta che passa in paese e un impianto di regolazione ai Gagliardi“.

Duro attacco del sindaco: “Ancora una volta lo Stato scarica sui sindaci scelte di responsabilità non condivise. Non è corretto istituzionalmente, è necessario compattarsi. Il territorio è stato escluso, siamo venuti a conoscenza quando era già stato depositato da Snam. Quiliano nei diversi anni si è fatto carica di necessità di interesse di carattere nazionale, ma vogliamo governare il nostro territorio. Io sono disponibile a confrontarmi e come sindaco ho il dovere di farlo. Sarebbe stato meglio che questa sera Snam e la struttura commissariale fossero qui, ma non è stato possibile”.

Oltre al PDE (per la regolazione della pressione del gas), in zona Gagliardi, ci sono altri tre impianti (via Fiume, stacchi alle condutture già esistenti), oltre alla condotta. Da qui partono due linee: una va verso monte e raggiunge il metanodotto esistende di Tirreno Power, la seconda attraversa la piana, il torrente Quiliano e allaccia il tracciato esistente della condotta Snam.

La nave ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Sarà necessario costruire il tratto di condotta sottomarina per il trasporto del gas e avrà una lunghezza di 4,2 chilometri.

Mercoledì scorso sono iniziati gli incontri tecnici tra Snam e i Comuni per approfondire i dettagli del progetto. Il 31 agosto sarà il turno di Quiliano. La scorsa settimana in 300 sono scesi in piazza a Vado Ligure per dire No all’impianto.