Carcare-Predosa, Arboscello (PD): “Ogni possibile variazione al percorso va prima condivisa con il territorio”

Orco Feglino. “Ci siamo astenuti nel votare l’ordine del giorno sulla variazione di parte del percorso della bretella autostradale Predosa-Carcare-Albenga, presentato dal consigliere Mai, perché è stato presentato senza un minimo di condivisione con i territori”. Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico, spiega la decisione del Partito Democratico di non votare l’odg presentato dal consigliere della Lega Stefano Mai, che è stato approvato ieri, in consiglio regionale, con 18 voti a favore (10 gli astenuti).

Durante la seduta, il rappresentante del Carroccio ha proposto di valutare la possibilità, da parte del soggetto attuatore, di effettuare uno studio di pre-fattibilità per il tracciato Orco Feglino-Carcare in sostituzione della tratta Borghetto Santo Spirito-Carcare, in quanto questa alternativa potrebbe essere “meno impattante sui centri abitati (si svilupperebbe per la maggior parte in galleria), più breve (di 30 km) ed economicamente meno onerosa”.

Una variazione che però non convince il PD: “L’amministrazione di Orco Feglino – afferma Arboscello – non sa nulla di questa proposta e non è ammissibile presentare una variazione a parte del percorso senza fare tutte le valutazioni necessarie a livello tecnico e progettuale e insieme agli amministratori locali, visto l’impatto che potrebbe avere sul centro di Orco Feglino”.

“La Carcare Predosa è un’opera altamente strategica per il territorio del Ponente ligure e non la si può banalizzare e ridurre tutto ad un semplice spostamento di tracciato, come se si spostassero a caso le tessere di un puzzle. Serve invece attenzione e un impegno particolare, senza far piovere dall’alto una proposta che non conosce nessuno se non il proponente, cioè la Lega. Se ci sono proposte alternative prima si condividono con i territori, poi si votano”, conclude Arboscello.