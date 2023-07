Savona. Piazza Sisto gremita per il concerto dei Gemelli Diversi questa sera. L’evento è stato organizzato nell’ambito del Savona Downtown Music Festival. Migliaia di persone hanno affollato la piazza del Comune per cantare i brani più famosi.

Sul nuovo singolo hanno commentato prima di salire sul palco: “Non è un ritorno quest’anno, non ce ne siamo mai andati dal 1998. Il signolo di quest’anno è qualcosa di nuovo anche per noi anche se abbiamo cercato di essere fedeli alla nostra formula”.

E hanno raccontato come si sono adattati ai cambiamenti in questi decenni: “Cerchiamo di adeguarci al mondo che è cambiato intorno a noi, non si può far finta di niente, ma cerchiamo di utilizzare sonorità più moderne. Lo stile deve modificarsi ma siamo sempre noi”.

Hanno poi ripercorso le tappe che hanno caratterizzato la loro carriera: “Ci sono tre step fondamentali: nel 1998 con il primo singolo Un attimo ancora che ci ha portato subito ad avere successo, poi Mary che è stata la consacrazione, il ritorno con Per farti sorridere e infine la ripartenza in due dal 2014 ad oggi con 400 concerti. Noi abbiamo sempre fatto la nostra musica, noi siamo pop con altre sfumature. “.

Il limite massimo nell’area spettacolo è di 3mila persone. E’ sempre possibile uscire ed entrare (finchè non si raggiunge il limite massimo). Invece, esercenti e commercianti potranno sempre tornare nei loro negozi e abitazioni. Saranno cinque i varchi dai quali sarà possibile accedere, presiditati dal personale della sicurezza.

Questa era la prima serata dei Giovedì di Luglio. E’ stato, invece, annullato l’attesissimo concerto dei The Kolors in programma domani sera per la positività al Covid del cantante Stash. In occasione dei 4 appuntamenti del giovedì, diverse vie del centro sono state chiuse al traffico (QUI tutti i divieti).