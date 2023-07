Giovedì di Luglio a Savona, stasera il concerto dei Gemelli Diversi e Follya: strade chiuse e parcheggi

Savona. Al via questa sera il primo concerto dei Giovedì di Luglio, quest’anno ribattezzati “Savona Downtown Music Festival”, con i Follya e i Gemelli Diversi. Attese migliaia di persone in piazza Sisto. Il limite della capienza dell’area spettacolo per i concerti del 6, 7 (The Kolors) e 13 luglio (Irene Grandi), come previsto dal piano della sicurezza approvato dalla Prefettura, è di 3mila persone. E’ sempre possibile uscire ed entrare (finchè non si raggiunge il limite massimo). Invece, esercenti e commercianti potranno sempre tornare nei loro negozi e abitazioni. Saranno cinque i varchi dai quali sarà possibile accedere, presiditati dal personale della sicurezza.

ORDINANZA VETRO E LATTINE. Dalle 19:00 alle 00:30 del giorno successivo nei giorni 6, 7, 13, 20 e 27 luglio all’interno dell’area delimitata da via Paleocapa, Corso Italia, via dei Vegerio, via Boselli, piazza Mameli, via Paleocapa, via XX Settembre, corso Mazzini, via Gramsci, piazza Pancaldo è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro e metallici da parte degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e attività similari di via Caboto e vie limitrofe.

DOVE PARCHEGGIARE



Visto che si prevede un notevole afflusso di pubblico la giunta ha individuato due aree parcheggio: quello del centro commerciale Il Gabbiano (300 posti), in corso Ricci, a 10 minuti a piedi dal centro fino all’1 di notte e quello del centro polifunzionale Le Officine, in via Stalingrado (1.300 posti, a una ventina di minuti a piedi dal centro).

In questo secondo caso è stata predisposta una navetta gratuita che funzionerà in modo circolare con servizio continuo dalle 18 alle 21 e dalle 23.30 all’1.30 di notte seguendo il percorso: Officine- via Stalingrado-corso Tardy e Benech-corso Mazzini (incrocio via Guidobono)-rotonda Officine. Il servizio sarà attivo nelle giornate del 6 e 7 luglio, “fatto salvo – precisa la delibera – di estenderlo anche nelle restanti giornate dei giovedì di luglio, qualora se ne confermi la necessità in relazione al flusso di persone e al tasso di utilizzo del servizio stesso”.

L’amministrazione ricorda anche che, oltre a questi parcheggi aggiuntivi, sono disponibili, come sempre, anche i parcheggi di piazza del Popolo (1000 posti all’aperto, in centro); via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro); parcheggio dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

LE STRADE CHIUSE

Per i giorni 6, 13, 20 e 27 luglio è stata predisposta la chiusura di alcune strade dalle 16.

Divieto di circolazione dei veicoli (esclusi gli autorizzati aderenti alla manifestazione) in Piazza del Popolo (da via XX Settembre a via Guidobono), in via Verzellino (da via XX Settembre a corso Italia), in via Guidobono (da corso Mazzini a Piazza del Popolo), in via Luigi Corsi (da Piazza Giulio ll a via XX Settembre), in via Manzoni (da via Verzellino a via Paleocapa), in via Astengo, in Via Caboto (da piazza Cavallotti a via Untoria), in via Untoria (porzione da via Caboto a Vico Gallico), in corso Italia (tratta pedonale e ZTL da via dei Vegerio a corso Mazzini escluse le direttrici di marcia di Via Battisti/Pertinace, Via Paleocapa e Piazza Giulio II) , in Via Montenotte (da Piazza Mameli a via Luigi Corsi, salvo per coloro che in sosta nella via Montenotte fra via L. Corsi e corso Mazzini devono uscire dall’ area nel senso di marcia consentito), in via Garassino.

Indicativamente nella stessa area non è possibile lasciare le auto. Nel dettaglio, divieto di sosta con rimozione forzata da entrambi i lati in via Verzellino (da corso Italia a via XX Settembre), in via Luigi Corsi (da via Niella a via XX Settembre), in via Manzoni (da via Verzellino a via Paleocapa), in via Astengo (da via XX Settembre a corso Italia), in via Caboto (da piazza Cavallotti a via Untoria), in via Untoria (da via Caboto a vico Gallico), in corso Italia (zona pedonale e ZTL, da via dei Vegerio e corso Mazzini, escluse le direttrici di marcia di Via Battisti/via Pertinace, via Paleocapa e piazza Giulio II), in via Montenotte (da piazza Mameli a via Luigi Corsi), in via Guidobono (da corso Mazzini a Piazza del Popolo), in via Rella (da piazza Mameli a piazza del Popolo), in piazza del Popolo (tra via XX Settembre e via Guidobono e da via Rella a via Paleocapa), in via Garassino (da via Manzoni a Piazza Giulio II).

INIZIATIVE NELLE VIE: LE NOTTI BIANCHE

‘Savona Downtown Music Festival’ è anche festa nelle vie a base di musica, food e shopping. Nei quattro giovedì di luglio, infatti, tornano le iniziative organizzate dai commercianti del centro e delle attività che ne hanno fatto richiesta. Coordinati dalle associazioni di categoria organizzeranno iniziative musicali, di intrattenimento, degustazioni e shopping serale, cogliendo anche l’occasione dei saldi che iniziano proprio oggi, giovedì 6 luglio.

Tra le molte iniziative c’è anche il progetto Piazza dei Popoli di Arci e Comune di Savona, insieme con il Music Lab, che, grazie al contributo della Fondazione De Mari, prevede serate musicali animate, a partire dalle ore 18.30, dalle giovani band della città (molte provengono dalle scuole) che si esibiranno sul palco recentemente restaurato da alcuni istituti superiori.

IL CALENDARIO DEI CONCERTI IN PIAZZA SISTO

Giovedì 6 luglio, piazza Sisto IV, ore 21.30

GEMELLI DIVERSI FOLLYA (R101 SummerParty + Notti Bianche Liguria)

Venerdì 7 luglio, piazza Sisto IV, ore 21.30

THE KOLORS (R101SummerParty + Notti Bianche Liguria)

Giovedì 13 luglio, piazza Sisto IV, ore 22.00

IRENE GRANDI “Io in Blues”, sarà accompagnata da 4 musicisti (chitarra, organo hammond, basso e batteria)

Giovedì 20 luglio, piazza Sisto IV, ore 22.00

RED WINE & PAOLO BONFANTI “American Mandolin Night & special guest Carlo Aonzo Festival Internazionale del Mandolino

Giovedì 27 luglio, piazza Sisto IV, ore 22.00

DANILA SATRAGNO QUARTET “Pop meet jazz” con la partecipazione di Daniele Silvestri