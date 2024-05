Yama Arashi Judo Savona: Alessio Narteni e Giulia Meinardi alle finali nazionali

Arenzano. Si sono svolte domenica 28 aprile nel palazzetto dello sport di Arenzano le qualificazioni ai campionati italiani di judo, classe Esordienti B (13/14 anni) e Assoluti (solo cinture nere).

La squadra Yama Arashi Judo Savona ha portato due atleti a cercare il pass per i nazionali: la più “veterana” degli agonisti, Giulia Meinardi, classe 1990, e il più giovane, Alessio Narteni, classe 2010. Entrambi hanno vinto le rispettive categorie, conquistando la possibilità di gareggiare alle finali nazionali: Giulia affronterà gli Assoluti a Perugia il 12 maggio, Alessio i suoi coetanei a Olbia il 26 maggio.

Grande soddisfazione per il tecnico e plurimedagliato Armando Vettori: “Oggi due atleti di Savona hanno ottenuto il pass a campionati italiani; contando anche Leila Di Napoli, classe cadetta che ha vinto le qualifiche della sua categoria lo scorso febbraio, sono anni che non raggiungevamo tali risultati. Giulia è stata più volte alle finali nazionali e a giugno sarà ai campionati europei master con me; Alessio invece sta dimostrando ogni gara una crescita costante e una dedizione pazzesca. L’anno scorso Alessio si era qualificato vincendo la sua categoria ma non aveva partecipato alle finali per un piccolo infortunio, era molto importante che avesse nuovamente la possibilità di partecipare ad un campionato nazionale”.

Alla gara, come preparatore atletico, anche il tecnico Arianna Vettori, che disputerà a fine maggio i campionati europei di Sumo in Grecia.