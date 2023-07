A Savona il 29 luglio i fuochi d’artificio

Savona. Sabato 29 luglio le spiagge del litorale savonese saranno lo scenario del grande Spettacolo Pirotecnico di mezza estate, diventato nel corso degli anni uno degli appuntamenti più attesi da savonesi e turisti.

I fuochi saranno lanciati presso la foce del Letimbro e saranno visibili dalla Fortezza del Priamar fino a Vado Ligure.

Lo spettacolo è organizzato dal Consorzio Obiettivo Spiagge e l’Associazione Bagni Marini in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Spiagge e il patrocinio del Comune di Savona.

Gli stabilimenti balneari dal Prolungamento alle Fornaci presenteranno menù a tema per godere al meglio dai tavoli della suggestiva serata. Lo spettacolo comincerà alle ore 22,30.

L’Associazione Bagni Marini è poi già al lavoro per l’organizzazione della tradizionale Posa dei Lumini che avverrà il 14 agosto dalle ore 21,30. Tutti i bambini (e non solo) sono invitati a partecipare e rilasciare in mare un lumino messo a disposizione dall’Associazione. E ricordate di esprimere un desiderio: se il lumino prende il largo e si confonde con le altre migliaia la tradizione dice che entro l’anno si avvererà!