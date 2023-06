Savona, senzatetto davanti alla chiesa di San Paolo e in via Pisa: intervento di polizia locale e servizi sociali

Savona. Intervento congiunto della polizia locale e servizi sociali questo mattina poco prima delle 8 davanti alla chiesa di San Paolo a Santa Rita e in via Pisa. Ata ha provveduto a pulire l’area.

In entrambe le zone stanziano senzatetto e diverse sono state le segnalazioni dei residenti.

“Sono situazioni in parte già conosciute, altre sono nuove. Si sta collaborando per trovare soluzioni adeguate anche se non è facile”, ha spiegato l’assessore al welfare Riccardo Viaggi.

Presente anche alcuni componenti dell”unità di strada, progetto parte del patto per le estreme povertà che coinvolge Caritas e Arci e la Croce Rossa.