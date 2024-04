TPL Linea, quattro ore di sciopero il prossimo 6 maggio: disagi nel savonese

Savona. Nuova azione di sciopero proclamata dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalla Rsu della durata di quattro ore il prossimo lunedì 6 maggio, nell’ambito della vertenza avviata il 12 ottobre scorso e in relazione all’esito negativo dell’ultimo tentativo di conciliazione in Prefettura a Savona, con al centro le problematiche espresse dai sindacati sul servizio di trasporto pubblico locale.

L’astensione dal lavoro indetta dalle sigle sindacali potrà avere ripercussioni sul normale servizio di TPL Linea sulle linee e collegamenti del savonese.

L’azione di sciopero sarà dalle ore 10.15 alle 14.15 per il personale viaggiante; le ultime quattro ore di turno per gli impianti fissi dell’azienda di trasporto (personale esentato per accordi vigenti).

“Previsti quindi disagi durante lo sciopero, con possibili limitazioni e cancellazioni delle corse ordinarie, a seconda di quella che sarà l’adesione da parte del personale dell’azienda di trasporto savonese. In occasione dell’ultima protesta per la vertenza aziendale, del 17/11/2023, ha aderito il 78,04% dei lavoratori interessati” si legge nell’avviso TPL Linea.

“Si ricorda che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili)”.

“Non si escludono possibili disagi prima e dopo la protesta sindacale programmata. TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero” conclude l’azienda di trasporto savonese.