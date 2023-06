Savona. Questa mattina a Savona, sotto la Torretta, nuovo appuntamento con la Jet Ski Therapy con il 7 volte campione del mondo Fabio Incorvaia e i suoi ragazzi speciali. L’evento andrà avanti per tutto il pomeriggio, fino alle 18.

Presente anche Assonautica Provinciale di Savona che ha messo a disposizione le proprie barche, poi il pranzo e la merenda per più di 500 ospiti. A cucinare sfiziosi piatti ‘I Talenti’, team di ragazzi affetti da autismo e dei loro chef. Come da tradizione il divertimento è assicurato con le moto d’acqua su cui sono invitati a salire i ragazzi speciali: grandissima l’emozione di cavalcare le onde in una location d’eccezione, il porto di Savona.

Spettacolo e intrattenimento anche per chi non sale a bordo, che può assistere alla manifestazione benefica fino alle 18: le moto d’acqua che sfrecciano sulla superficie del mare e i sorrisi dei partecipanti offriranno uno show indimenticabile.

Per la sicurezza di tutti presenti la Croce d’Oro di Albissola, la protezione civile di Sarzana, i volontari Anticendio Boschivo – V.A.B. Vado Ligure , i City Angels Savona e l’assistenza della dottoressa Noemi Donati.

In occasione dell’evento Bandiera Lilla ha conferito a Fabio Incorvaia e al suo staff il titolo di Ambasciatore Lilla per l’anno 2023.

La consegna alle ore 12,30 nello spazio antistante la Torretta di Savona. A consegnare la Bandiera Lilla e il diploma di Ambasciatore Lilla è stato Sebastiano “VIdeociecato” Gravina, capitano della nazionale di calcio a 5 ciechi e ipovedenti che disputerà nel prossimo agosto i mondiali di tale specialità sportiva. Videociecato è stato premiato lo scorso anno non solo per la sua attività sportiva, ma per l’attività di divulgazione dell’accessibilità culminata quest’anno nel libro da lui scritto “Librociecato” che sta avendo un grande successo di vendite.

“Crediamo – hanno commentato da Bandiera Lilla – che questo scambio, passaggio di consegne tra due campioni dello sport e dell’accessibilità rappresenti il modo migliore di dimostrare che collaborando si possono raggiungere risultati insperati a vantaggio di tutti, perché una maggiore accessibilità ed inclusione si traduce semplicemente in una ‘semplificazione della vita per tutti'”.