Santa Corona, adeguamento anti-incendio al padiglione chirurgico: ricollocazione dei reparti

Pietra Ligure. In seguito alla programmazione dei lavori di adeguamento anti-incendio predisposti dall’Area Tecnica di Asl2 si segnala che da domani le strutture che attualmente occupano il 4 piano del padiglione chirurgico, Area Ortopedica Traumatologica e Chirurgia Vertebrale, saranno temporaneamente riallocate tra il 4 piano del padiglione 17 e i locali che ospitano l’Osservazione Breve Intensiva 2, siti nell’area del Pronto Soccorso.

Le degenze UTIC, Cardiologia e l’Area ex Vertebrale, attualmente al 1° Piano Pad. Chirurgico, da domani sono trasferite presso i locali al quarto piano dello stesso padiglione.

Questi spostamenti consentiranno il proseguimento dei lavori di adeguamento anti-incendio nel 1° Piano Pad. Chirurgico: tali lavori riguarderanno successivamente tutti i piani del Padiglione Chirurgico, con una rotazione studiata dalla Direzione Sanitaria e dall’Ufficio Tecnico per minimizzare i disagi per l’utenza.

In ogni caso in tutte le fasi dei lavori sarà sempre garantita completamente l’attività in emergenza-urgenza.

Terminati i lavori di adeguamento anti incendio i singoli reparti torneranno alla sede originale.