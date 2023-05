Crossfit, a Parabiago un’altra medaglia d’oro per l’ingauno Augusto Gesso

Albenga. Oro per l’ingauno Augusto Gesso e il compagno di squadra Edoardo Talon alla seconda edizione di Hold Fast Competition, gara di crossfit a squadre che si è svolta lo scorso weekend a Parabiago, in provincia di Milano.

Alla competizione hanno partecipato più di 250 team che in 48 ore hanno svolto 6 prove fisiche. Bottino pieno per Gesso e Talon che hanno primeggiato in tutte le prove.

“È stato un weekend davvero impegnativo, la tensione era molto alta e i workout molto pesanti – commenta Gesso – siamo però riusciti a dominare l’evento portando a casa un risultato mai visto. È stata una gara perfetta. Ringrazio l’organizzazione gara che ha realizzato un evento davvero ben riuscito, il mio coach Alessandro che mi ha assistito come sempre, la mia palestra CrossGym Albenga che ha tifato per me tutto il weekend e la mia compagna Leila, mio punto di riferimento e sostegno insostituibile. Termina qui la mia stagione agonistica, pronto a ricominciare in autunno puntando alle finali europee”.