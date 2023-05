Albenga, malore per un sub: trasferito d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale

Albenga. Malore per un sub, durante un’immersione in mare vicino al Residence Riviera a Vadino.

Secondo le prime informazioni raccolte, pare che l’uomo fosse ad una profondità di 27 metri, quando si è sentito male.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della croce bianca di Albenga, accompagnata dall’automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al sub, ma si è poi deciso di allertare l’elisoccorso per velocizzare il suo trasferimento in ospedale.

L’uomo, a bordo del Grifo, sta infatti raggiungendo l’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.