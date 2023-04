Varazze, una famiglia di anatre attraversa sulle strisce in pieno centro

Varazze. Lunedì di gran traffico e presenze per la nostra riviera. Varazze gettonatissima in questo ponte di primavera, non solo dai soliti visitatori scesi per un assaggio d’estate, ma anche da una simpatica famiglia di anatre che gli agenti della Polizia Locale hanno fanno attraversare, con cura, questo pomeriggio in pieno centro cittadino.

Diligenti, hanno scelto il punto giusto per passare da una parte all’altra dell’Aurelia: le strisce. Guidati dalla mamma, i 9 anatroccoli, in ordine e in fila, una volta attraversata la strada, intorno alle 15, si sono fatti largo tra i passanti inteneriti da questa insolita sorpresa, poi un giro in passeggiata sotto lo sguardo sorpreso di numerose persone.