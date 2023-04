Savona, Saettone vince il bando di Asl1: produrrà olio di cannabis e colliri per gli ospedali imperiesi

Savona. Dopo aver vinto il bando indetto da Asl1, la farmacia Saettone di Savona sarà fornitore, per un anno, degli ospedali di Imperia, Sanremo e Bordighera di preparazioni galeniche, farmaci che non si trovano normalmente in commercio.

E’ la prima volta che la nota farmacia savonese presenta un’offerta: “Abbiamo deciso di partecipare a questo bando – spiega il titolare Federico Saettone – perchè ci piaceva l’idea di diventare fornitori di un ospedale. E’ la ciliegina sulla torta. Non conosco nessun altro farmacista che faccia preparazioni per ospedali”.

“Per fare queste preparazioni – spiega Saettone – ci vuole un laboratorio adeguato e bisogna seguire un protocollo di regole”. Un caso raro in regione: “Noi siamo in Liguria gli unici, da un anno, ad avere una camera sterile necessaria per produrre i colliri o prodotti iniettabili”, ha evidenziato.

Poi una riflessione generale, “le farmacie sono nate con lo scopo di preparare i farmaci, ma ormai la galenica è stata abbandonata dalla maggior parte quando le industrie hanno iniziato a produrli”

I tre farmacisti del laboratorio dovranno preparare cartine e olio di cannabis. Per quanto riguarda il secondo prodotto si andrà a decarbossilare in stufa i principi attivi e inattivi, poi a bagno maria verrà effettuata l’estrazione vera e propria con il passaggio dei principi attivi dall’inflorescenza all’olio, sarà filtrata la parte solida e la parte liquida sarà inflaconata. Successivamente verrà sottoposta a un controllo, all’interno di un macchinario apposito, per valutare la concentrazione dei principi attivi.

Il macchinario per la valutazione della concentrazione dei principi attivi

Oltre a queste preparazioni, dovranno fare anche preparazioni magistrali, come capsule, sciroppi, creme richieste dall’Asl1. Infine, i colliri, prodotti esclusivamente in camera sterile, per garantire l’asetticità del prodotto.