Seconda selettiva regionale, ai canottieri della LNI Savona una medaglia d’oro e una di bronzo

Genova. In una giornata difficile per le avverse condizioni climatiche, si è svolta nel bacino remiero di Genova Prà la seconda gara di selezione per la regata nazionale di Piediluco, con la partecipazione di quattro atleti della Lega Navale di Savona su tre imbarcazioni, che hanno ottenuto una medaglia d’oro, una di bronzo ed un quinto posto.

Sul gradino più alto del podio è salito Michele Loffredo nella specialità del singolo Master sulla distanza di 1.000 metri al termine di una gara condotta sempre al comando con distacco davanti all’atleta della Canottieri Elpis di Genova.

La medaglia di bronzo è stata ottenuta nel del doppio Under 17 su 2.000 metri dall’equipaggio composto da Giulio Boatini e Francesco Cannatello che, dopo aver vinto la propria batteria di qualificazione, nella finale ha conquistato un meritato terzo posto considerando che complessivamente erano nove i concorrenti in questa specialità.

Sfortunato il quinto posto di Michelangelo Malinconico nel singolo Under 17 metri 2.000 che, dopo aver brillantemente ottenuto il terzo tempo nelle batterie di qualificazione con un cronometro a 8’35”10, a causa di un forte dolore ad una spalla, nella finale non ha potuto far meglio di una prestazione da 9’35” decisamente inferiore al valore dell’atleta.

“Nel complesso la trasferta è stata positiva perché i ragazzi hanno dimostrato di poter competere senza timori reverenziali anche contro avversari di tutto rispetto, nonostante la preparazione in mare sia stata in parte compromessa dalle condizioni meteo problematiche del mese di aprile” dichiarano i dirigenti della LNI Savona.

La prossima trasferta dei canottieri savonesi sarà al Meeting di Società a San Giorgio di Nogaro nei giorni 25 e 26 maggio.