Le velelle tornano a “colorare” le spiagge savonesi: qui siamo sulla costa pietrese

Ponente. Un tappetto di velelle ha invaso la spiaggia di Pietra Ligure (qui siamo davanti all’hotel Minerva), ma non si tratta di un caso isolato, in diverse località costiere del savonese in questi giorni si è presentato questo fenomeno curioso, ma naturale.

Da qualche giorno ormai le piccole meduse sono arrivate lungo le coste e le spiagge della riviera ligure. Chiamata comunemente anche “Barchetta di San Pietro”, la velella ha uno scheletro cartilagineo trasparente (che assume un colore scuro dopo solo poche ore una volta spiaggiata) e una dimensione media di 2-4 centimetri, prolifica soprattutto in primavera e in autunno e il numero è in costante aumento in questo periodo.

Queste piccole meduse a forma di dischetto ovale sormontato da una cresta verticale che sembra una vela di un minuscolo scafo, vivono normalmente al largo in colonie composte da numerosi esemplari e la loro apparizione sotto costa è frequente dopo le mareggiate primaverili.

Con il cambiamento climatico del mare lo spiaggiamento delle piccole meduse è sempre più frequente sul litorale savonese e della riviera ligure. La presenza delle velelle non ha nessuna conseguenza per le persone, ma produce un odore estremamente fastidioso. Secondo gli esperti la presenza delle velelle è sintomo di un mare pulito. Inoltre, seccando sulla riva, contribuiscono all’assetto vitale dell’ambiente costiero.