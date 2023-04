A Magliolo due giorni dedicati alla bicicletta: mostra di bici d’epoca e a Pasquetta pedalata non competitiva di 20 km

Magliolo. A Magliolo questo fine settimana la manifestazione “Signore Biciclette – le bici d’epoca della collezione Piero Briozzo in mostra a Magliolo”. Si tratta di un’esposizione di biciclette d’epoca, selezionate dalla preziosa collezione dell’appassionato locale Piero Briozzo. La mostra è una carrellata di biciclette del ‘900 perfettamente restaurate da Piero Briozzo, che ha così avuto l’occasione di mostrare agli appassionati i modelli dei corridori più famosi.

“Magliolo è stata teatro della Milano-Sanremo del 1965 – dice Giuseppe Corrado, assessore alla cultura e promotore dell’iniziativa – perché pochi mesi prima della corsa un crollo della galleria della Caprazoppa impedì il tradizionale passaggio sul litorale. La classicissima di quell’anno venne vinta dall’olandese Arie den Artog, davanti ad Adorni e Balmamion”.

“Vi invito tutti a Pasquetta – dice Briozzo – il 10 aprile alle ore 10.00, organizziamo per gli appassionati giunti a visitare il museo una pedalata di biciclette d’epoca aperta a tutti e non competitiva di 20 km sulle strade dell’entroterra, con percorso Magliolo, Isallo, campo sportivo Barberis, Bardino vecchio e ritorno”. Il ritrovo è lunedì 10 aprile alle 10 in piazza Cristoforo Colombo 2.

Per gli appassionati di cultura locale, sarà possibile abbinare la visita alla mostra delle biciclette nel pomeriggio di domenica 9 con la visita del “Museo dell’Orologio da Torre” G.B.Bergallo nella vicina Bardino Nuovo.