Tunnel Capo Noli, il consigliere Brunetto incontra gli esponenti della Lega: “Favorevoli al progetto”

Noli. “Da tempo si parla del progetto per la realizzazione, da parte di ANAS, di un nuovo collegamento viario su Capo Noli con la costruzione di un tunnel che bypassi il promontorio e riconverta l’attuale tracciato in percorso ciclo pedonale. Considerato che il problema è stato nuovamente portato agli onori della cronaca, grazie all’iniziativa del Consigliere Regionale della Lega Brunello Brunetto che ha sottoscritto un’interrogazione con il collega Vaccarezza, poi diventata ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, il Segretario della Lega Sezione di Spotorno-Noli, Francesco Bonasera, ha convocato una riunione di direttivo sull’argomento nella giornata di ieri 13 marzo”. Lo ha detto l’esponente della Lega Francesco Bonasera.

Alla riunione hanno preso parte oltre ai membri del direttivo De Simone Alberto e Massimo Salvatore Spiga, il Consigliere Francesco Pendola e gli invitati Sara Foscolo, segretario Provinciale della Lega ed il Consigliere Regionale Brunello Brunetto che ha relazionato i presenti “sull’importanza dell’opera e sulla volontà di Regione Liguria di farla propria dal punto di vista programmatico. Per tale ragione l’Assessore Regionale competente, Giampedrone, incontrerà a breve il Ministro Salvini per verificare la possibilità di reinserire il progetto nella programmazione Anas e concorrere a livello nazionale alla ricerca delle risorse necessarie all’adeguamento della progettazione e alla realizzazione dell’opera”.

Bonasera ed i presenti “appoggiano senza remore l’iniziativa ed il progetto che potrà portare indubbi benefici turistici alla zona, offrendo da subito la collaborazione della sezione e dei suoi Consiglieri Comunali per vedere la luce di un progetto turistico imponente. Il Consigliere Brunetto chiarisce ai presenti che le perplessità in allora espresse dal Comune di Noli dovrebbero essere superate grazie al fatto che la responsabilità del tratto dismesso, che potrà essere utilizzato come pista ciclabile, potrà essere di competenza dei tre comuni interessati: Spotorno, Noli e Finale Ligure”.

Sara Foscolo ringrazia il Consigliere Regionale per la sua presenza a Spotorno e ritiene molto utile iniziative come queste che rappresentano come la Lega, i suoi amministratori ed i responsabili di sezione siano attenti e vicini al proprio territorio.