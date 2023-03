Stand up paddle sul Trasimeno: due podi per la savonese Sara Oddera

Passignano sul Trasimeno. Sabato 4 e domenica 5 marzo, in Umbria, a Passignano sul Trasimeno, si è svolta la prima gara di Sup del campionato italiano di categoria FISW, patrocinata dall’ente organizzatore Trasimeno on Sup.

Al via della manifestazione una cinquantina di atleti di tutte le categorie, dall’Under 12 fino ai Gran kahuna, ovvero oltre i 50 anni.

Non è mancato lo spettacolo con la gara tecnica di sabato di cinque giri da circa 1 chilometro l’uno e con un totale di trenta boe da girare. Nella giornata di domenica 12 chilometri di long distance con condizioni di lago piatto e assenza di vento.

Sara Oddera, tesserata FISW per Shaka Sup and Surf, alla prima gara del 2023 ha conquistato due terzi posti nella categoria Master 35-40 anni, anche se ne ha ben più di 50.

Per la portacolori del Sic Maui National Team Italia è soltanto l’inizio di una lunga stagione.

Sara Oddera in azione