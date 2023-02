Villa Zambellini ad Albisola, la giunta riduce fino al 15% il canone di affitto degli alloggi

Albisola Superiore. All’inizio di quest’anno la Giunta Comunale di Albisola Superiore si è trovata nell’obbligo di adeguare nuovamente i canoni d’affitto relativi ai 10 mini alloggi inseriti nel contesto di Villa Zambellini sulla base dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat per il periodo novembre 2021-novembre 2022, che è risultato essere molto più significativo degli anni precedenti.

“Nel corso del 2021 – spiegano dal Comune – l’Amministrazione Comunale albisolese aveva conferito l’incarico ad un tecnico per la rideterminazione degli importi dei canoni d’affitto relativi ai 10 mini alloggi inseriti nel contesto di Villa Zambellini, una residenza per anziani autosufficienti; tali canoni, che al tempo erano estremamente bassi, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale a fine 2019 sono stati innalzati tenendo conto dei valori di mercato e delle caratteristiche delle singole unità abitative; l’incremento era stato piuttosto importante a livello percentuale pur mantenendo una coerenza con le superfici limitate degli alloggi e la particolare condizione socio-economica degli assegnatari”.

“Questi passaggi – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – sono stati necessari e dovuti; allo stesso tempo ci siamo però adoperati affinché il costo dell’affitto dei mini alloggi di Villa Zambellini fosse tarato anche sulla base del reddito percepito da ogni inquilino in modo da conciliare la valorizzazione dei beni comunali con la finalità sociale che in questo caso il contesto assume; quindi contestualmente all’ultimo aumento del canone dovuto all’incremento Istat da cui non era possibile prescindere come Giunta abbiamo approvato anche un abbattimento del canone del 5, del 10 o del 15 % a seconda della situazione ISEE di ciascun assegnatario. Nel nostro settore siamo sempre più chiamati a fornire risposte in grado di rappresentare un punto di equilibrio fra bisogni ed istanze diverse, senza dimenticare la centralità delle persone, con i loro punti di forza e punti di debolezza”.