Scogliera e ripascimento per Finale Ligure: al via l’opera da 2,4mln di euro

Finale Ligure. In questi giorni ha preso il via la preparazione delle aree per il cantiere relativo al ripascimento da 14 mila metri cubi a difesa del litorale finalese. L’intervento di posizionamento della scogliera ormai procede speditamente da circa due settimane e manca poco alla posa dell’ultimo masso – afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Finale Ligure Andrea Guzzi -. Saranno circa 20 mila tonnellate posate sui fondali per diminuire la forza delle onde e proteggere l’arenile finalese”.

L’opera di protezione dell’arenile ammonta a 2,4 milioni di euro ed è del tutto simile a quella conclusa lo scorso anno a Varigotti, con la costa che era stata gravemente danneggiata dalle mareggiate.

“Le risorse sono state reperite grazie ai fondi Pnrr ottenuti dall’amministrazione guidata dal sindaco Frascherelli che sommati alle risorse investite a Varigotti (4,5 mln) e sul porto (2,7 mln) fanno superare i 9,5 mln di euro dedicati alla difesa della costa da parte della nostra giunta comunale” aggiunge Guzzi.

Nelle prossime settimane inizieranno i viaggi dei bilici con il materiale necessario al ripascimento: la viabilità cittadina subirà delle congestioni di traffico ma sarà comunque garantita. Il Comune finalese ha inoltre previsto delle misure per la sicurezza dei cittadini nelle aree interessate dai lavori e fatte piccole modifiche alla rotatoria della stazione per agevolare particolari manovre destinate allo scarico del materiale.

“La programmazione dell’intervento è stata organizzata e pianificata per concludere l’intervento entro Pasqua ed essere pronti all’avvio di stagione” conclude il vice sindaco e assessore finalese.