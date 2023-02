La trans Elenoire Ferruzzi, nota influencer, ospite a Varazze: serata alla discoteca Aegua

Varazze. Ormai influencer affermata ed è stata di recente anche concorrente del Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi, con oltre centomila follower, è diventata un’icona LGBT e proprio durante il reality show ha parlato a tutto campo sul rapporto col suo sesso biologico e sulle situazioni di bullismo vissute in prima persona come vittima.

Sarà lei la special guest della serata organizzata alla discoteca varazzina “Aegua” dal ClubEuphoria, in programma sabato 24 febbraio: “Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono trascorrere una notte indimenticabile sul meraviglioso

porto di Varazze” affermano dall’organizzazione.

Elenoire è una donna trans che ha portato a termine il suo percorso di transizione e che da molti anni è impegnata nel lavoro di sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Con una laurea in Lettere nel suo passato anche una esperienza come insegnante presso una scuola serale.

Ora, però, personaggio anche televisivo e non solo social, nonostante la creazione di video virali che ancora la rendono al centro di condivisioni, commenti e interazioni. E sabato l’arrivo nel savonese, madrina d’eccezione per l’evento.

“La nostra DJ Roberta Orzalesi vi intratterrà per farvi divertire. Inoltre, avremo tre Queen speciali: Yvonne O’Neil, nota per il suo corpo mozzafiato e vocalist. Peperita, eclettica, stilosa e dolce come la sua partecipazione a Bake Off Italia. Lucrezia Borkia, un vero e proprio spettacolo e finalista di Italia’s Got Talent” aggiungono ancora dallo staff del ClubEuphoria.

“Il tutto contornato dal nostro corpo di ballo: Agnese, Francesco, Miguel e Martina, ballerini professionisti e conosciuti per la partecipazioni a vari talent televisivi come Amici e Il Cantante Mascherato. I nostri dancers hanno collaborato con grandi artisti nazionali come Madame ed Elettra Lamborghini” concludono.