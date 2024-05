Atti vandalici e furti, Varazze attiva un servizio di vigilanza dedicato: in servizio da questa notte

Varazze. Da questa notte il Comune di Varazze attiverà un servizio di vigilanza dedicato alla copertura delle aree della Città maggiormente colpite da atti vandalici e furti negli ultimi mesi.

“Come annunciato nelle scorse settimane l’Amministrazione ha attivato il servizio di vigilanza notturna al fine di estendere il controllo sul territorio comunale”, interviene il sindaco di Varazze.

In particolare, il servizio, che prevede una copertura oraria dalle 23 alle 6, sarà concentrato per il mese di maggio nelle notti di venerdì e sabato mentre, per tutto il periodo estivo, sarà ampliato a copertura di 4 notti settimanali.

“La collaborazione tra la vigilanza privata e la polizia locale – prosegue il sindaco – rappresenta una strategia efficace per ottimizzare la copertura di sicurezza nel territorio comunale, specialmente durante le notti caratterizzate da alta frequentazione sociale, come quelle della movida. L’impiego di una vigilanza privata nel centro della Città consente alla polizia locale di concentrare le proprie risorse e le proprie attenzioni su altre aree che richiedono un controllo più intensivo e che potrebbero essere meno sicure o più difficili da monitorare”.

“In questo modo, la vigilanza privata può occuparsi delle zone centrali, generalmente più affollate e vivaci, mentre la Polizia Locale può estendere la propria presenza in quartieri o settori del Comune dove la necessità di sorveglianza è maggiore o dove si verificano più frequentemente situazioni di rischio. Questo approccio non solo migliora la sicurezza complessiva, distribuendo meglio le forze su tutto il territorio, ma consente anche una gestione più efficace delle risorse di sicurezza, garantendo una presenza costante e adeguata in tutte le zone del comune durante le ore critiche”.

“Questa prima fase del progetto riteniamo sia la dimostrazione concreta della volontà dell’amministrazione di trovare una soluzione efficace ad un problema che si è evidenziato ultimamente e che ha interessato in particolare il tessuto commerciale della Città”, termina il Sindaco.