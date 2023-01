Albisola Superiore. Partono a breve, secondo le previsioni prima di febbraio, i lavori di demolizione dell’ex complesso di San Pietro, dove un tempo sorgevano le scuole e il bocciodromo di Albisola Superiore. Un importante cantiere che vedrà ridisegnare completamente l’area e levarla dallo stato di abbandono in cui si trovava da anni.

E’ stata delimitata la zona di cantiere: sono stati eliminati alcuni parcheggi tra via Sisto IV e via San Pietro, interdetti i marciapiedi e spostati alcuni attraversamenti pedonali.

Nel dettaglio, cosa accadrà in questa zona? Verrà demolita l’intera struttura esistente per lasciare spazio alla costruzione di quattro nuove palazzine di sette piani che verranno utilizzate a scopo abitativo, poi sorgeranno anche le mura di un nuovo supermercato. La superficie interessata dalle costruzioni copre anche il parco presente dove i bambini un tempo giocavano. Ma il sindaco Maurizio Garbarini assicura che ci saranno nuove aree verdi nella zona, oltre una pista ciclabile per sostenere l’utilizzo della bici in città. Verranno comunque garantiti nuovi parcheggi per i veicoli, circa un centinaio, oltre box per i residenti delle palazzine.

Il progetto, a opera della società Levy di Carcare, è possibile grazie alla vendita di quest’area ormai da anni in stato di abbandono, nel giugno scorso l’accordo definitivo finalizzato a riqualificare totalmente l’area e vedere maggiormente popolato e “viva” questa zona del centro e a qualche metro da corso Mazzini.