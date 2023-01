Albisola Superiore. Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione dell’ex complesso di San Pietro, dove un tempo sorgevano le scuole e il bocciodromo di Albisola Superiore. Si tratta di un primo e importante passo verso la riqualificazione di un’area ormai da anni in stato di abbandono.

A essere interessata per prima dalla demolizione la struttura dell’ex bocciodromo: i primi risultati si sono potuti vedere già questa mattina a pochi metri dalla strada, in via San Pietro. A intervenire un escavatore, mentre per contenere le polveri sollevate nei lavori è stato installato un cannone spara acqua. Presente sul posto anche la polizia locale.

Dopo la delimitazione dell’area di cantiere, con l’eliminazione di alcuni parcheggi e l’interdizione dei marciapiedi tra via Sisto IV e via San Pietro, si è quindi arrivati in questo lunedì 30 gennaio, in linea con le previsioni, all’avvio effettivo del cantiere: secondo il progetto l’edificio ex San Pietro verrà demolito totalmente per fare spazio a quattro nuove palazzine di sette piani che verranno utilizzate a scopo abitativo, e a un nuovo supermercato. Al di là del costruito, anche il parco non verrà risparmiato: in questa superficie compariranno i palazzi in questione.

Ma, come ha assicurato il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini, non mancheranno nuove aree verdi nella zona, oltre una pista ciclabile per sostenere l’utilizzo della bici in città. Verranno inoltre garantiti nuovi parcheggi per i veicoli, circa un centinaio, oltre box per i residenti delle palazzine.

Il progetto, a opera della società Levy di Carcare, è possibile grazie alla vendita di quest’area ormai da anni in stato di abbandono, nel giugno scorso l’accordo definitivo finalizzato a riqualificare totalmente l’area.