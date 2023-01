Albisola Superiore. Sono entrati nel vivo i lavori di demolizione dell’ex complesso di San Pietro, dove un tempo sorgevano le scuole e il bocciodromo di Albisola Superiore. Le operazioni sono iniziate ieri mattina con i primi abbattimenti, ma nella giornata di oggi molti curiosi sono rimasti sorpresi alla vista dei “nuovi” spazi.

Con l’ausilio di un escavatore e di un cannone spara acqua è stata infatti demolita quasi tutta la struttura dove prima si trovava il bocciodromo e una piscina. Un intervento rapido e d’effetto che permetterà a quest’area da anni in stato di abbandono di avere una nuova identità e una maggiore circolazione.

Come sarà

I lavori sono partiti ufficialmente ieri, dopo la delimitazione dell’area di cantiere, con l’eliminazione di alcuni parcheggi e l’interdizione dei marciapiedi tra via Sisto IV e via San Pietro.

Secondo il progetto l’edificio ex San Pietro verrà demolito totalmente per fare spazio a quattro nuovi palazzi da sette piani che verranno utilizzati a scopo abitativo, e a un nuovo supermercato. Al di là del costruito, anche il parco non verrà risparmiato, ma qui non mancheranno nuove aree verdi, oltre una pista ciclabile. Verranno inoltre garantiti nuovi parcheggi per i veicoli, circa un centinaio, oltre box per i residenti delle palazzine.

guarda tutte le foto 17



Cantiere complesso San Pietro Albisola

Il progetto, a opera della società Levy di Carcare, è possibile grazie alla vendita di quest’area ormai da anni in stato di abbandono, nel giugno scorso l’accordo definitivo finalizzato a riqualificare totalmente l’area.