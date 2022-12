Autorità portuale, aumentano le risorse per Vado Ligure: finanziato il nuovo Palazzetto dello sport

Savona. Via libera alle risorse da parte dell’Autorità portuale ligure per il Comune di Vado Ligure, con una variazione significativa rispetto alle percentuali sulle tasse portuali. Lo ha stabilito oggi il Comitato di Gestione con un aggiornamento dell’Accordo di Programma relativo alla realizzazione di Vado Gateway.

All’ordine del giorno, infatti, l’Accordo di Programma, sottoscritto tra AdSP, Comune di Vado Ligure, Provincia di Savona e Regione Liguria con lo scopo di assicurare adeguati interventi di riqualificazione al territorio interessato dalle nuove opere portuali e dagli effetti generati dal relativo traffico: il board ha approvato la modifica della convenzione attuativa che consente di destinare le risorse di cui all’art. 6 dell’Accordo di Programma per interventi ludico-sportivi in area diversa dall’ex Vado Marine originariamente prevista.

Nel merito riguarda la destinazione delle risorse per la tasse portuali, con una variazione rispetto alla precedente intesa, che consentirà a Vado Ligure di incassare ogni anno almeno 1mln di euro: “Una modifica davvero significativa per la nostra comunità in quanto ci consentirà di finanziare, con un mutuo, la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport (dal costo di 8mln di euro), e avere ulteriori fondi da destinare alla manutenzione delle strade e del verde pubblico sul fronte mare” ha detto il sindaco Monica Giuliano.

Tra gli impegni sottoscritti nell’Accordo: la realizzazione del casello di Bossarino e l’adeguamento per la messa in sicurezza della strada a scorrimento veloce Vado-Quiliano-Savona con un investimento di circa 40 milioni da parte di Autostrada dei Fiori e 74 milioni di euro di investimenti dell’Autorità di sistema portuale per interventi viabilistici e altri di mitigazione ambientale, nel quadro complessivo del nuovo piano della mobilità legato alle movimentazioni portuali. Infine, tra le opere anche il waterfront vadese con il porticciolo e la nautica

Nell’odierna riunione il Comitato di Gestione ha, inoltre, espresso parere favorevole all’attuazione della misura di “isopensione” (ai sensi del comma 15bis dell’art. 17 della legge 84/94) per 9 soci lavoratori, 3 per la CULMV di Genova e 6 per la CULP di Savona, aventi diritto al pensionamento anticipato per la “finestra” di uscita relativa al 2022.

Il valore complessivo del finanziamento dell’AdSP per l’incentivazione al pensionamento dei lavoratori delle due imprese autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Genova e Savona attraverso la misura dell'”isopensione” è pari a 1.576.540 euro, per il periodo 2023-2029.

Il piano di intervento complessivo 2022-2023 per l’incentivazione al prepensionamento, tramite le misure del “contratto di espansione” e dell'”isopensione”, a favore delle due Compagnie era stato approvato dal Comitato di Gestione nel marzo scorso. Nella seduta del 25 ottobre, è stato quindi autorizzato il primo finanziamento, valore complessivo 1.8 milioni di euro, per il prepensionamento di 27 soci lavoratori attraverso il “contratto di espansione”.

Con la delibera odierna, si conclude così la prima fase del piano di incentivazione per i 36 lavoratori che hanno maturano i requisiti nel 2022.

Infine, sono stati approvati provvedimenti relativi al rilascio, rinnovo, sospensione parziale e temporanea di concessioni pluriennali, titoli demaniali e autorizzazioni ex art. 24, ex art. 45 bis., 46, 55 ed ex art. 68 del Regolamento Codice della Navigazione.