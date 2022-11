Terremoto nel mar Ligure, scossa percepita anche nel savonese

Savona. Si è registrata questo pomeriggio alle 16,23 una scossa di terremoto nel mar Ligure che è stata percepita chiaramente anche nel savonese.

La magnitudo è pari a 3,3 gradi. Il movimento sismico si è verificato a una profondità di 20 km.

La scossa, accompagnata da un boato, è stata sentita da Varazze ad Alassio, ma fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

Non si tratta dell’unico terremoto avvertito in Liguria, negli ultimi mesi diverse altre scosse, di diversa entità, hanno interessato il genovese. Dopo la prima grande scossa da 4.1 avvertita nel pomeriggio dello scorso 22 settembre, si sono susseguite in queste settimane ulteriori scosse, di minore intensità, ma che probabilmente sono da considerare di assestamento. L’ultima giovedì scorso, 3 novembre.