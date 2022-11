Calciomercato, la Vadese blinda Romeo e alza la voce: “Il suo rientro al Legino una pura invenzione giornalistica”

Vado Ligure. Romeo non si muove! È riassumibile in questa maniera il comunicato stampa diffuso questa mattina dalla Vadese, società irritata a causa dell’articolo pubblicato sull’edizione odierna di un giornale locale il quale ha considerato cosa fatta il ritorno dell’attaccante azzurrogranata (bomber attualmente ai box a causa di un infortunio) nella sua ex squadra, il Legino guidato da mister Fabio Tobia.

Di seguito ecco la nota diffusa dal club: “Restiamo basiti nel leggere il Secolo XIX di oggi. Secondo quanto riportato dai loro giornalisti il sodalizio tra la nostra società e il signor Romeo sarebbe giunto a conclusione, addirittura viene dato per certo un rientro dello stesso nella rosa del Legino, il tutto per quanto ci riguarda è ovviamente falso, una pura invenzione giornalistica, magari basata su chiacchiere da bar.

Confermiamo in modo chiaro che Michele Romeo continuerà ad essere un giocatore della Vadese Calcio per tutta la stagione. Cogliamo l’occasione per ribadire che in previsione della prossima sessione del mercato invernale la nostra società opererà come nelle sue modalità abituali e pertanto, nel caso in cui una qualche società fosse interessata ad un nostro tesserato, dovrà in primis parlare con me e con il direttore generale. Resta inteso che eventuali cessioni saranno possibili solo in caso di equa o migliore sostituzione.

Il presidente Sergio Brunasso.”