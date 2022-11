Albenga. Incendio in un appartamento nella centrale piazza San Francesco. A causa delle fiamme sono morti, probabilmente per intossicazione, diversi animali presenti in casa. Dovrebbe trattarsi di quattro cani, un gatto e un coniglio.

Buone notizie invece per la proprietaria che è riuscita a lasciare l’abitazione, al secondo piano di una palazzina, rimanendo illesa.

A lanciare l’allarme un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza veterinaria e una della Croce Bianca di Albenga.

Grazie al rapido intervento, il rogo è stata spento, ora si è in fase di bonifica. Secondo le prime informazioni raccolte, pare che l’incendio sia partito dalla cucina, locale che è stato distrutto dalle fiamme.

Una volta terminata la bonifica, si potranno constatare con maggiore chiarezza i danni e le cause dell’accaduto.