Savona. Fiamme in un appartamento a Savona, dove ha preso fuoco un’abitazione al secondo piano di un palazzo in via Bernardo Mattiauda.

È in corso, in questo momento, l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti rapidamente a spegnere le fiamme e ora si stanno occupando della bonifica dei locali.

Per fortuna non si registrano feriti gravi. All’interno dell’appartamento vivono quattro migranti che, per tutti gli accertamenti del caso, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo: tre in codice verde e uno in codice bianco.

Sul posto, infatti, sono intervenute anche l’automedica del 118, due ambulanze della Croce Bianca e una della Croce Oro Mare, oltre alla polizia di Stato e a quella locale.

Il rogo pare sia partito da due valigie che hanno preso fuoco, i ragazzi hanno tentato di spegnerlo e chiesto aiuto ad una vicina che ha subito allertato i pompieri. A cercare di fermare le fiamme anche alcuni operai di un cantiere presente nelle vicinanze del palazzo. Non si registrano danni ad altri alloggi.

guarda tutte le foto 10



Appartamento a fuoco in via Bernardo Mattiauda a Savona

Si tratta del secondo episodio in due giorni, dopo quello avvenuto ieri in un alloggio in piazza San Francesco ad Albenga, in cui hanno perso la vita sei animali domestici: quattro gatti, un cane e un coniglio. Fortunatamente, proprietaria salva e illesa.