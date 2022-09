Il ristorante Claudio di Bergeggi diventa “Boutique Hotel”, riservato solo ai clienti dell’albergo

Bergeggi. Il ristorante Da Claudio di Bergeggi cambia pelle. La notizia è che dalla prossima stagione sarà riservato agli ospiti dell’hotel e non sarà quindi aperto alla clientela esterna se non per eventi speciali.

Una storia gloriosa della nostra enogastronomia da riscrivere, sempre all’insegna della qualità. Spiega Claudio Pasquarelli, che parla anche a nome dei figli Lara e Christian: “È stata una decisione sofferta e meditata, storica per la nostra realtà, basata su un’analisi attenta del presente e del prossimo futuro e sul fatto che ormai da anni siamo aperti solo in stagione, da maggio a ottobre, con impegno massimo nei mesi estivi. Una scelta difficile, che comporta certamente delle rinunce, ma che ci permetterà di concentrarci su ciò che negli anni è diventata la nostra principale vocazione, il servizio dedicato agli ospiti dell’hotel”.

Pasquarelli fa presente che gli investimenti “di tempo ed economici sono stati ultimamente dedicati al miglioramento della struttura e di tutti quegli aspetti dell’accoglienza che ci permettono di coccolare la clientela in versione boutique hotel”, come nel gergo del settore si definisce questa trasformazione in una sorta di club esclusivo.

D’altronde la ricerca della qualità nella cucina ha sempre imposto a Claudio un numero limitato di tavoli, tutti affacciati direttamente sul mare dell’isola e anche questo ha imposto la scelta di cui Pasquarelli sta parlando.

“Se solo fino a pochi mesi fa qualcuno ci avesse detto che saremmo arrivati a fare questo passo – prosegue lo chef – avremmo sbarrato gli occhi increduli, perché non si può rinunciare a cuor leggero a ciò che hai costruito in oltre mezzo secolo di impegno e sacrificio, come la stella e i tanti altri riconoscimenti ricevuti dalla critica gastronomica”.

Prosegue Pasquarelli: “Una grossa rinuncia, certamente, ma ci piace di più pensare che potremmo dedicarci totalmente ai nostri clienti-ospiti-amici che potranno condividere con noi il piacere di una tavola che sarà loro espressamente dedicata. Sia ben chiaro, la cucina sarà sempre di qualità, declinata nella ristorazione in terrazza come quella del servizio per il pool-bar. I nostri piatti ‘signature’, come il bouquet di crostacei agli agrumi mediterranei, rimarranno al centro di una proposta che presterà sempre maggior attenzione ai piatti e ai prodotti della cucina regionale e del territorio savonese, perché abbiamo osservato che sempre più l’ospite, in particolare proveniente dall’estero, è alla ricerca della vera cucina tradizionale, semplice, genuina e naturale, basata anche sulla preziosa risorsa dell’orto”.

Aggiungono Lara e Christian: “Abbiamo puntato su serenità, calma, relax e benessere, consci di avere a disposizione una location unica, con il silenzio notturno interrotto solo dall’infrangersi sulla battigia delle onde del mare con le sue sfumature di azzurro, verde e blu e alle spalle il verde della macchia mediterranea, oltre ovviamente alla vista dell’Isola di Bergeggi che provoca immaginazione ed emozioni”.

Conclude Claudio Pasquarelli: “Ci siamo dedicati anche a migliorare le nostre stanze, tutte con terrazzo affacciato sul mare. I nostri ospiti avranno a disposizione la Terrazza delle ceramiche, quella dei Sogni è quella dedicata al silenzio delle querce secolari, per l’aperitivo, la cena o per un drink. Avranno il loro parcheggio se vorranno fare un giro nel borgo, potranno contare su una prima colazione con i prodotti della nostra cucina e sulla piscina immersa nel verde. Vorrei concludere ringraziando tutti coloro che in questi anni hanno portato visibilità al nostro ristorante parlandone in modo positivo e propositivo. La nostra passione non mancherà neppure in questa nuova avventura, anche per continuare a essere protagonisti di una eccellenza che porti valore al territorio”.