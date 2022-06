Perde il controllo dello scooter e si schianta su un muro: 47enne grave al Santa Corona

Albenga. Grave incidente, intorno alle 12 di oggi, a Leca di Albenga. Ad essere coinvolto un 47enne in sella al suo scooter.

Ancora da verificare la dinamica del sinistro, ma pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe poi finito contro il muro adiacente alla strada. Nonostante indossasse il casco, a causa dello scontro, l’uomo ha riportato una profonda ferita sul cranio, che gli ha fatto perdere molto sangue.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Presente anche la polizia locale che si sta occupando di tutti i rilievi del caso.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a preoccupare in modo particolare il taglio alla testa.

Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente in questo momento è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di rimozione della moto incidentata.