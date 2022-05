Rigenerazione Urbana, nel savonese 6 interventi per oltre 1mln di euro

Pietra Ligure. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Marco Scajola ha approvato il finanziamento, tramite Fondo Strategico, di 17 interventi di rigenerazione urbana sul territorio ligure, per 3,1 milioni di euro. Nel savonese sono previsti sei interventi per 1 milione e 64 mila euro di investimenti.

Opere importanti per sei comuni, che riqualificheranno aree strategiche, migliorando la vivibilità dei borghi. Alla presentazione dei progetti, nella sala consiliare di Pietra Ligure, presenti l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, i sindaci dei Comuni coinvolti (Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Cengio, Onzo, Pallare e Testico), i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano.

Tra il 2021 e il 2022 sono stati pertanto finanziati in Provincia di Savona complessivamente 15 interventi per un importo di 2 milioni e 602 mila euro. Nel 2021 è stato approvato il primo Programma Regionale di Rigenerazione Urbana ed il relativo Piano degli Interventi. Nel corso dello scorso anno sono state finanziate 34 domande per un investimento di 6,3 milioni di euro, di cui 9 nella provincia di Savona, per un totale di 1 milione 538 mila euro.

“Abbiamo finanziato, inoltre, solo i progetti immediatamente cantierabili, per dare risposte concrete e celeri alle esigenze del territorio. Sono atti concreti per restituire aree degradate ai cittadini, rendere il territorio più vivibile e più bello”, affermano dalla giunta regionale.

“La Rigenerazione Urbana rappresenta una priorità della nostra amministrazione. Noi dobbiamo mettere in sicurezza e curare il territorio, e con questi fondi diamo opportunità ai Comuni di avere progetti finanziati”.

“Sono previste ulteriori risorse nella seconda parte del 2022, grazie ad un bando che verrà pubblicato a breve. Saranno finanziati in Liguria interventi per oltre 5 milioni di euro, i Comuni avranno tempo fino a luglio per presentare i progetti. Stiamo svolgendo una programmazione costante rispondendo alle esigenze dei singoli territori: dall’inizio del secondo mandato abbiamo già erogato oltre 50 finanziamenti ai comuni liguri” conclude la Regione.

Nello specifico gli interventi sono i seguenti:

Comune di Pietra Ligure: Realizzazione del sottopasso pedonale di accesso alla passeggiata a mare

L’intervento prevede il collegamento fra via XXV Aprile e la passeggiata “Partigiani” mediante la costruzione di un sottopasso pedonale sotto la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nell’area del parco pubblico intitolato alla memoria del generale di brigata “Giuseppe Perotti”, al fine di creare un collegamento diretto tra la zona antistante l’ospedale e la passeggiata lungomare. Il fine è di eliminare la via di accesso al mare utilizzata attualmente e costituita dal sottovia idraulico promiscuo in corrispondenza del rio Chiappe, soggetto ad allagamenti ed a chiusure temporanee in concomitanza ad eventi pluviometrici anche modesti. Intervento di 650 mila euro di cui 200 mila di fondi regionali.

Comune di Borgio Verezzi: Rifacimento dell’impianto di illuminazione di via Sauro – secondo lotto

L’intervento prevede la prosecuzione delle opere di riqualificazione in materia di pubblica illuminazione di Via Nazario Sauro con la sostituzione dei pali vetusti, l’interramento della linea aerea e la sostituzione delle lampade con moderni led. Si tratta del secondo lotto di tre interventi di cui il primo già eseguito e completato. Intervento di 240 mila euro di cui 190 mila di fondi regionali.

Comune di Cengio: Interventi di manutenzione straordinaria di piazza della Libertà

Il progetto prevede il rifacimento e la riqualificazione del borgo di Cengio Alto mediante la sostituzione della pavimentazione dell’intera piazza della Libertà e della via che porta alla chiesa, garantendo una migliore qualità estetica ed una fruizione più funzionale di pedoni e veicoli. Intervento di 260 mila euro di cui 190 mila di fondi regionali.

Comune di Onzo: Riqualificazione del centro storico in località Fontani

L’intervento nell’ambito del nucleo storico di Chiesa-Fontani prevede il completamento del sagrato della chiesa parrocchiale riprendendo la pavimentazione in acciottolato esistente mentre nell’area a giochi è prevista la realizzazione di un belvedere sulla vallata. Sarà inoltre risistemata la via di accesso alla chiesa e, in un’area retrostante, un parcheggio a servizio della zona con abbattimento delle barriere architettoniche. Intervento di 220 mila euro di cui 190 mila di fondi regionali.

Comune di Pallare: Riqualificazione dei borghi storici di Mallarini e Malagatta

Il progetto prevede la valorizzazione di spazi pubblici oggi degradati nelle due frazioni di Mallarini e Malagatta al fine di incentivare il recupero dei fabbricati esistenti. Sui interverrà sulle pavimentazioni con utilizzo di materiali di pregio, verranno ammodernati i sottoservizi, creata una rete di illuminazione pubblica a led e messi in opera elementi di arredo urbano in acciaio e legno. Intervento di 165 mila euro di cui 115 mila di fondi regionali.

Comune di Testico: Riqualificazione del borgo di Poggio Bottaro Case Soprane

Il progetto prevede il recupero e riuso dell’attuale pavimentazione della viabilità pedonale di accesso alla frazione Poggio Bottaro “Case soprane” e la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque e la posa di caditoie e opere di canalizzazione di raccolta e smaltimento, al fine di rendere più agevole l’accesso alla frazione e la sua vivibilità. Intervento di 199 mila euro di cui 179 mila di fondi regionali.

Tutti i progetti sono esecutivi o immediatamente cantierabili, i lavori inizieranno entro fine anno.