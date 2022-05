Albisola, sabato svelata l’opera dedicata a Giovanna Rolandi

Albisola Superiore. Sabato 28 maggio alle 10 presso l’Istituto Comprensivo delle Albisole alla presenza di molte autorità, di Margherita Robiglio (figlia di Giovanna Rolandi) e di molti cittadini verrà svelato un pannello dedicato a Giovanna “Pupi” Rolandi.

“L’opera – intitolata ‘Una cosa bella è una gioia per sempre’ esprime perfettamente il significato di questa iniziativa organizzata da FIDAPA BPW Italy sezione di Savona con l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione – è stata realizzata dal ceramista Tino Gaggero e dalla pittrice Maria Luisa Vrani di Albisola. Il giusto omaggio per una donna che tanto ha fatto per Albisola e per i giovani” . Così Simona Poggi, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Città di Albisola Superiore.

“Ricordare Giovanna “Pupi” Rolandi ha un valore che va oltre il singolo evento perché è un tributo a tutta la città. Durante il suo lungo Assessorato a Albisola Superiore con il suo naturale stile e la sua empatia ha condiviso con tutti noi la sua profonda cultura. Il ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorarle accanto è sempre vivo, i suoi saggi consigli sempre preziosi così come i suoi insegnamenti”, ha proseguito.

“L’inaugurazione del pannello in ceramica vincitore del concorso dedicato a Giovanna Rolandi – commenta il poeta Giuseppe Conte – è l’occasione per riassumere gli aspetti che hanno caratterizzato questa illustre albisolese, impegnata nel sociale, come ben sanno i suoi concittadini, ma anche nella diffusione a livello nazionale di una cultura della grazia, della bellezza, del mito, promovendo con grande spirito innovativo manifestazioni di poesia e musica, e partecipando da protagonista e eventi come quelli del movimento del Mitomodernismo, che hanno segnato la cultura italiana. Il sole, il mare, il libro, l’armonia della veste femminile nel bellissimo pannello di Tino Gaggero sono le immagini che meglio raccontano il mondo della cara, indimenticabile Giovanna”.